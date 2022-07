VIDÉO - "Nous serons une opposition résolue mais responsable", affirme le patron des députés LR

À court terme, Olivier Marleix estime que la décision d'Élisabeth Borne de ne pas solliciter le vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale est "pragmatique" et "normale". "On attend de savoir ce qu'Élisabeth Borne va nous dire. On veut avoir l'assurance d'un changement de méthode, un peu plus d'écoute", tempère toutefois le parlementaire. "On attend aussi des orientations sur le fond. Le pays a d'immenses défis à relever, la question de la dette qui fait que notre pays est sur le fil [...], la question du dysfonctionnement de nos services publics, la question de l'autorité...", ajoute-t-il.