VIDÉO - Nouveau bouclier tarifaire : Marion Maréchal fustige l'absence de "réponse structurelle"

Parer au plus pressé... et ensuite ? Sur le plateau de LCI ce vendredi, Marion Maréchal s'est montrée relativement sceptique quant au nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, récemment annoncé par le gouvernement. "Je ne suis pas choqué qu'il puisse y avoir, dans une mesure d'urgence et temporaire, des aides directes qui soient distribuées", concède-t-elle d'abord. "Ce qui me dérange plus, c'est que l'on soit systématiquement dans cette réponse", dénonce toutefois la vice-présidente de Reconquête. "La distribution de chèques est devenue la politique du gouvernement pour toutes les problématiques", insiste-t-elle, rappelant que "tout ça, c'est de l'impôt différé et de la dette supplémentaire".