Nouveau gouvernement Borne : les ministres qui partent, ceux qui restent, ceux qui arrivent

Viennent ensuite ceux qui restent et changent de portefeuille. Là, on trouve Franck Riester, promu aux relations avec le Parlement. Il remplace Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement. Reste aussi Christophe Béchu, mais à la Transition écologique.

Enfin, il y a ceux qui reviennent : la MoDem Geneviève Darrieussecq devient ministre délégué chargée des Personnes handicapées, Sarah El Haïry aura en charge le secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de l’engagement, et Marlène Schiappa est nommée secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative.

Pour ceux qui sont sortis du gouvernement, tous ont été appelés personnellement par Emmanuel Macron.