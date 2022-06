VIDÉO - "Nouveau gouvernement d'action" : "Cela exprime le mépris souverain d'Emmanuel Macron", fustige Danièle Obono

"Cela n'a absolument aucun sens". La députée LFI Danièle Obono a vertement critiqué la mission confiée par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne. La Première ministre est en effet chargée de sonder les groupes parlementaires sur leur "degré de coopération", afin de définir une "feuille de route" gouvernementale et former un "nouveau gouvernement d'action" début juillet.

"Le président n'a pas atterri de ses différents déplacements. On a l'impression qu'il n'y a pas eu d'élections législatives, qui ont été une remise en cause de son projet politique puisqu'une majorité d'électeurs ont voté pour des groupes d'opposition", a estimé sur LCI Danièle Obono. Selon l'élue de la France insoumise, "cela exprime son mépris souverain de la démocratie et du résultat des urnes lorsque cela ne va pas dans son sens."