VIDÉO - Quand l'opposante Rachida Dati taquinait Gabriel Attal sur TF1

La maire du 7e arrondissement de Paris a été nommée ministre de la Culture ce jeudi 11 janvier. Ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, l'élue succède à Rima Abdul-Malak. Connue pour son franc-parler, elle n'a pas toujours été très tendre avec l'actuel Premier ministre.

C'est une nomination surprise. La sarkozyste Rachida Dati a été désignée ce jeudi 11 janvier ministre de la Culture. Maire du VIIe arrondissement de Paris, elle rejoint ainsi le gouvernement de Gabriel Attal, avec qui elle n'a pas toujours été tendre. On se souvient notamment de ses déclarations grinçantes, parfois au vitriol, à l'encontre d'Emmanuel Macron, mais aussi de Gabriel Attal.

"Si le pays est aussi fracturé, c'est que vous n'avez pas répondu à leurs préoccupations et à leurs attentes", lançait le 24 avril 2022 Rachida Dati sur le plateau de TF1 durant la campagne présidentielle, le soir du premier tour. "Et il ne faut pas vous satisfaire du score de ce soir parce qu'à l'Assemblée, il faudra des parlementaires responsables et constructifs, pas une majorité incohérente ou inconsistante", prévenait l'ex-garde des Sceaux.

Rachida Dati n'avait pas non plus hésité à taquiner le ministre sur le plateau de TF1 lors des élections législatives en juin de la même année. Sous le regard des journalistes Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, elle avait mis de l'animation dans le débat face à Gabriel Attal, marqué par les mauvais résultats de LREM.

"Vous êtes content là du résultat ? Non mais Monsieur Attal, dites la vérité !", lançait Rachida Dati, qui n'avait pas hésité à tapoter l'épaule de Gabriel Attal lorsque ce dernier avait reconnu que ce n'étaient pas les résultats qu'il espérait. "C'est bien !", s'amusait-elle.