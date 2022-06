Nouvelle Assemblée nationale après les législatives : négociations et grandes manœuvres

Courtisée, la droite refuse catégoriquement un accord de gouvernement. Aucune avancée non plus du côté de l’union de la gauche. Déçu de son résultat, Jean-Luc Mélenchon a bien tenté de réunir les troupes toute à l’heure. Ses alliés socialistes, écologistes et communistes refusent. Donc, le Rassemblement national sera bien la première force d’opposition au Parlement. Marine Le Pen, confortée, fête sa victoire, ce lundi soir, par vidéoconférence avec ses 89 députés fraîchement élus.