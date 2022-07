Hausse des pensions votée puis annulée : que s'est-il passé à l'Assemblée ?

Il est près de 2 heures du matin, quand les esprits s'échauffent à l'Assemblée. Au milieu de la nuit, le gouvernement vient d'annoncer une délibération sur une mesure déjà votée, quelques heures plus tôt, contre son gré : 500 millions d'euros pour la revalorisation des pensions de retraite. Plusieurs députés fulminent et la séance bascule. "Démocratie ! Démocratie !", scandent des dizaines d'élus, debout, dans l'hémicycle. "Vous êtes à l'instant des mauvais perdants et vous ne respectez pas le jeu démocratique", s'insurge notamment le député PS, Jérôme Guedj.