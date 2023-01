Numéros verts : comment Macron a fait une overdose

Ne désespérant pas de trouver un système moins complexe, le président de la République a promis, cette fois-ci, de "s'organiser" en s'appuyant sur les "préfectures" pour répondre à la détresse des boulangers croulant sous les factures d'électricité. "À partir de lundi, on va donner un numéro par département. Il y aura quelqu'un au bout du fil qui répondra à la fois avec humanité et expertise, et qui ne sera pas un site internet qui renvoie à des tableaux".

Plus généralement, le porte-parole du gouvernement a toutefois tenu à défendre le principe des numéros verts après l'agacement exprimé par le chef de l'État. "Il y a le bon numéro vert et le mauvais numéro vert", a nuancé ce vendredi Olivier Véran. Celui-ci a défendu l'utilité des lignes dédiées notamment à la prévention du suicide (3114) ou aux violences conjugales (3919).