"La France n’est pas le pays de l’outrance et des excès" : Roussel s'en prend aux Insoumis dans le 13H de TF1

"Et si c’était une nouvelle union que nous étions en train de construire ?", a aussi lancé le député. Face aux multiples crises que traverse le pays, dont la bataille des retraites, l'inflation et "la menace de l'extrême droite", "la gauche a besoin d'être rassemblée", a-t-il à nouveau plaidé. Il a ainsi appelé à "créer un nouveau Front Populaire, le plus large possible, en capacité de gagner", qu'il souhaite "construire avec toutes les forces de gauche", "pas seulement celles au sein de la Nupes", et ce "sans que personne ne vienne nous dire avec qui on parle, avec qui on discute".

Avant d'adoucir légèrement le ton : "nous avons aussi beaucoup en commun, nous partageons de nombreuses propositions en commun, c’est tellement plus important", a souligné Fabien Roussel, en citant notamment l'augmentation des salaires, la défense des services publics et la réindustrialisation du pays. "Travaillons sur le programme le plus ambitieux pour la France, c'est à cela que nous voulons nous attacher d'abord", a-t-il insisté.