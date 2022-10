Olivier Faure ne veut pas "banaliser la motion de censure" et ne signera pas la nouvelle déposée par LFI

En revanche, Olivier Faure souhaite "que la Nupes, tout ensemble, en dépose une sur le projet de loi de finances et sur celui de la Sécurité sociale au moment de la lecture définitive". Le PS se réserve le droit de voter ou non cette motion de censure, qui sera discutée lundi prochain à l'Assemblée nationale. Idem pour ses alliés écologistes et communistes : ils n'ont pas signé le texte, mais n'ont pas encore indiqué s'ils le voteraient.