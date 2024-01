La nation rend hommage à Jacques Delors aux Invalides

L'hommage national à Jacques Delors a eu lieu aux Invalides ce vendredi matin. De nombreux politiques et chefs d’État ont fait le déplacement pour y assister, dont sa fille, la maire de Lille, Martine Aubry. Emmanuel Macron a salué un "grand Français" qui a "réconcilié l'Europe avec son avenir".

L’Ode à la joie de Beethoven retentit dans la cour des Invalides. L’hymne européen pour rendre hommage au plus Européen des Français. Une dizaine de dirigeants en exercice ont fait le déplacement. Jacques Delors, l’homme du consensus, a rassemblé une dernière fois, bien au-delà des clivages, l’ancien président François Hollande, mais aussi des anciens Premier ministre, de gauche comme de droite, et même le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Monnaie unique, libre circulation...

Sous les yeux de sa fille Martine Aubry, tous ont décrit un dirigeant visionnaire et intègre. "Quelqu'un dont la simplicité de vie, dont la pudeur – ce ne sont pas des mots si fréquents en politique – faisait qu'il mettait toujours l'intérêt général avant son intérêt particulier", se souvient François Bayrou, président du Modem.

Une source d’inspiration pour beaucoup, un modèle pour les dirigeants européens. Monnaie unique, libre circulation, Jacques Delors a façonné l’union telle qu’on la connaît. "Avec Erasmus par exemple, le programme d'éducation européen pour la jeunesse... En somme, Jacques Delors a donné une âme à l'Union européenne", explique Ursula Von der Leyen, présidente de la commission européenne.

Il n’aura jamais reconnu de successeur. Pourtant, son héritage est partout. "Une Europe plus souveraine, plus unie, plus forte. Son chemin ne s’est pas interrompu, non. Jacques Delors nous a juste passé le relais", a affirmé Emmanuel Macron lors d'un discours. Le cercueil de Jacques Delors a ensuite quitté la cour des Invalides sur un air de jazz, l’une de ses passions. Ultime hommage à celui qui aura passé sa vie à essayer de faire de la politique...autrement.