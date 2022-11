VIDÉO - Ocean Viking : "L'Italie a été très inhumaine", fustige Gérald Darmanin

Gérald Darmanin est également revenu sur la réaction de la droite et de l'extrême droite qui ont accusé l'exécutif de "laxisme", et de "complicité avec les passeurs". "Qu’aurait voulu Mme Le Pen ? Qu’on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau, à quelques mètres de notre port ?", a fustigé le ministre, rappelant que, selon le droit de la mer, un navire en détresse "doit aller au port le plus proche". D'après le ministre, les 230 migrants à bord de l'Ocean Viking ne sont pas "des personnes" dont l'arrivée a été "organisée par des passeurs" mais "des personnes qui ont déjà été secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort".

"Il fallait que nous prenions une décision, nous l’avons fait en toute humanité", a-t-il conclu.