"On se demande ce qu’on va devenir" : ce village n’a plus de maire depuis deux ans

Par conséquent, tout est bloqué. Et les habitants le vivent "très mal". "On a une opposition de plusieurs clans et puis on s’interroge beaucoup", indique l’un d’eux, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "On se demande ce qu’on va devenir", poursuit un riverain. "On sentait une mauvaise ambiance, un mauvais climat. C’est triste dans un village", ajoute une autre habitante.