"Opération dissolution" : Emmanuel Macron déjà prêt à provoquer de nouvelles élections ?

L'opération serait prête, jusqu'aux moindres détails. Selon les révélations du Journal du dimanche publiées ce dimanche 6 novembre, Emmanuel Macron aurait bel et bien l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il ne serait plus qu'une question de calendrier. D'après le quotidien, un "protocole" avec un "rétroplanning détaillé" indiquant les étapes précises de l’opération a ainsi été établi au sein de la majorité présidentielle. Accompagné des moyens financiers pour faire campagne.