Retraites : "Le 7 mars, on bloque tout", prévient Jean-Luc Mélenchon

"Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout, et ce soir, je vous en parlerai au meeting, je vous dirai comment on va s'y prendre pour y arriver. On a le temps de se préparer et de faire les choses sérieusement", a poursuivi l'ex-candidat à la présidentielle. Sur les couacs gouvernementaux en défendant ce projet de réforme, notamment autour des pensions à 1.200 euros mensuels, l'ancien candidat à la présidentielle s'est dit "surpris par l'amateurisme dont la rédaction de la loi" témoigne.

"Il n'entend rien, ne comprend rien : oui, le peuple français a une boussole, il veut que les efforts soient récompensés par des progrès pour tout le monde, et pas par des reculs sociaux", a aussi lâché le leader des Insoumis, interrogé sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Mercredi, il a jugé en Conseil des ministres que les oppositions n'avaient "plus de boussole", notamment après le rejet par l'Assemblée d'un index senior dans les entreprises.