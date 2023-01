VIDÉO - Pantin devient "Pantine" : coup de com’ ou coup de génie ?

Cette fois, le tweet, vu par plus de 900.000 personnes, a été relayé par l’ensemble de la presse. Mais du côté de l’opposition municipale, on s’inquiète de la mauvaise image donnée à la ville. "Ça fait parler mais c’est beaucoup de railleries et il faut revenir à l’essentiel, au concret, qui est d’agir pour l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes", assure Geoffrey Carvalhinho, conseiller municipal (LR) à Pantin.

Cette décision reste symbolique. Administrativement, rien ne changera. Elle a au moins le mérite de mettre l’égalité au centre du débat et même bien au-delà de Pantine.