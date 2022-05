Pap Ndiaye, qui est le nouveau ministre de l'Education nationale ?

L'effet de surprise a été totale. Parce qu'il est historien et franco-sénégalais, Pap Ndiaye sait que sa nomination tranche avec la figure de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Né en région parisienne en 1965, il n'a qu'un an de différence avec sa sœur, l'écrivaine Marie Ndiaye, Prix Goncourt 2009. Très émue et très fière, nous avons pu la croiser aux portes du ministère, venue pour des premières retrouvailles.