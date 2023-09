VIDÉO - Anne Hidalgo annonce une action en justice contre l'État "qui ne respecte pas les Parisiens"

"Je vais attaquer l'État devant la justice administrative, et j'irai vraisemblablement devant le Conseil constitutionnel et les instances européennes", a précisé Anne Hidalgo. Selon elle, "il y a des textes qui consacrent l'autonomie, or ce n'est pas le cas. Que monsieur Le Maire et d'autres arrêtent de donner des leçons." Notamment à cause des finances de l'État : "Trois milliards de dettes pour l'État et être infoutu d'engager le chantier du siècle qu'est la transition écologique… c'est de la mauvaise foi."