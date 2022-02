VIDÉO - Parrainage à la présidentielle : à Guémené-sur-Scorff, ce sont les habitants qui vont trancher

Dans le village breton, l'initiative ne fait pas l'unanimité. "C’est plutôt pas mal, ça me donne envie de voter", se réjouit Alexis, 20 ans, qui va voter pour la première fois lors de l'élection présidentielle. "Le maire doit faire son choix, lui-même. Mais qu’il consulte les habitants, bien sûr que c’est bien. C’est une vraie démocratie", abonde une habitante au micro de TF1. Au contraire, certains sont beaucoup plus sceptiques. "Je trouve que c’est ridicule et surtout pas courageux", fustige un riverain qui estime que l'édile "ne veut pas se mouiller". "Ça reste original comme idée mais est-ce que les gens vont vraiment répondre à l’appel ? Je ne pense pas", tance un autre habitant de la commune qui doit sa renommée à la fameuse andouille de Guémené.

René Le Moullec n'est pas le premier à opter pour une démarche originale afin de choisir celui qu'il parrainera. Plusieurs de ses collègues - à Pia dans les Pyrénées-Orientales, Comprégnac en Aveyron, Sainte-Anastasie-sur-Issole dans le Var, ou encore Marpent dans le Nord - ont déjà tenté de recourir à une consultation citoyenne. Mais ils se sont, systématiquement, heurté au véto de leur préfecture. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que le fait de présenter un parrainage était une décision purement personnelle, pas du ressort du conseil municipal ni même d'une consultation auprès des habitants. Toutefois, le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore officiellement positionné sur cette question qui fait, jusqu'ici, l'objet d'un vide juridique.