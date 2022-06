Participation : un léger mieux pour le second tour des élections législatives

Sur la plage de Cayeux-sur-Mer (Somme), il faut fouiller les sacs pour différencier le baigneur abstentionniste du baigneur votant. Leur point commun, c'est de profiter du soleil dès le matin. Certains de ces vacanciers, loin de chez eux et la tête ailleurs, s'abstiendront cette fois. Un peu plus loin sur le marché, les travailleurs du dimanche et les habitants n'ont pas forcément anticipé non plus.