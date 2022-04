Participation à 12 heures : en légère progression

Ils n'ont pas résisté à un bon bol d'air et aux premiers rayons du soleil. Mais les plages du Calvados ne feront pas oublier leur devoir à ces électeurs. "Je profite du beau temps. Je me promène et après je vais voter" ; "On va voter ce midi avant de manger", témoignent deux d'entre eux. Dans le département, la participation est supérieure de deux points au premier tour. Les électeurs sont donc motivés.