Partie de campagne - Épisode 18 : des attaques et des propositions choc

On le dit dépassé. Pourtant, le clivage droite-gauche reste bien visible. Pendant que les uns parlent de sécurité avec les policiers, les autres débattent du logement avec la Fondation Abbé Pierre. Un concours de promesse sauf pour Christiane Taubira. On ne sait pas s'il s'agit d'un réalisme ou d 'un manque de préparation mais la suite donne un petit indice, entre imprécision et hésitation. Son intervention est jugée floue et brouillonne par le public et par d'autres candidats. On retient deux enseignements dans notre moyenne des sondages cette semaine : à droite, l'écart se resserre entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, tandis qu'à gauche, Christiane Taubira affaiblit un peu plus Anne Hidalgo désormais devancée par Fabien Roussel.