Partie de campagne - Épisode 21 : La guerre en Ukraine éclipse la campagne présidentielle

Justement, Eric Zemmour ne croyait pas à l’invasion russe. Il avait même défendu Vladimir Poutine. Après avoir condamné l’attaque, il préfère, désormais, éviter le sujet. Marine Le Pen, elle non plus, n’a jamais caché sa sympathie pour Vladimir Poutine. Cette semaine, pas de déplacement et pas d’attaque contre Emmanuel Macron.