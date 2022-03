Partie de campagne - Épisode 25 : le plus beau meeting pour la fin

Un dimanche en campagne ou le match des meetings. Une nuée de drapeaux tricolores sur l'esplanade du Trocadéro comme d'autres à droite avant lui, la tour Eiffel en toile de fond, Eric Zemmour se dit le seul candidat d'une droite qu'il veut réunir, et il a cité ceux qu'il appelle à le rejoindre : d'Eric Ciotti à Jordan Bardella. Et quand il égraine les noms des victimes des récents faits divers et derniers attentats, la foule a scandé : "Macron assassin ! ". Selon son entourage, le candidat n'a pas entendu. Des mots qui entraînent déjà les condamnations d'une partie de la classe politique.