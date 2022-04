Partie de campagne - Épisode 26 : Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

C'est bien connu au second tour d'une présidentielle : il faut savoir rassembler. Plus question d'être clivant, il faut être à l'écoute, ne pas contrarier, arrondir les ongles et éviter les polémiques. Mais pour gagner, il faudra aller chercher les voix de Jean-Luc Mélenchon. Un électorat très sensible à la question écologique.