Partie de campagne - Épisode 27 : quel nouveau Premier ministre pour Macron ?

En attendant, le gouvernement joue les prolongations. Mercredi, ils pensaient tous assistés à leur dernier conseil, celui des photos souvenirs, jusqu'à cette petite phrase du porte-parole, Gabriel Attal. "Et on se retrouve la semaine prochaine", a-t-il dit. Aucun calendrier pour l'instant, mystère sur la date de l'investiture et sur le nouveau gouvernement. Une seule certitude, le 13 mai, le mandat actuel prend fin.