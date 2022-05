Partie de campagne - Épisode 28 : l'heure est aux alliances en vue des législatives

Ce n’était plus arrivé depuis 25 ans. L’ensemble des leaders de la gauche réuni ce week-end pour une photo de famille. Fini les petites rancœurs, place à l’euphorie plus ou moins expressive. Voici donc la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le V de la victoire comme emblème et Jean-Luc Mélenchon comme chef de file. Pour arriver à cette belle image d’unité, il aura fallu treize jours de négociations.