Partie de campagne - Épisode 32 : l'abstention va-t-elle peser sur les élections législatives ?

À quelques minutes de son unique et dernier meeting, ça rigole dans le camp Le Pen. De nouveau candidate chez elle à Hénin-Beaumont, elle lance un appel aux abstentionnistes de son camp. "Ceux qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron et qui vont le plus en souffrir sont en général ceux qui votent le moins. Donc, je leur dis : aidez-moi à vous défendre", dit Marine Le Pen. Elle martèle à ses militants, rassemblés dans un gymnase, qu'Emmanuel Macron reste son principal adversaire.