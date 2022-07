Partie de campagne - Épisode 33 : l'annonce du nouveau gouvernement dans les prochaines heures ?

"France ingouvernable", "Doute absolu", titrait la presse après les législatives. Fraichement élue, Yaël Braun-Pivet souhaite mettre en place les débats d'idée au-dessus de tout. Mais dans les travées du Palais Bourbon, les attaques et les coups bas ont bel et bien commencé. Passe d'armes autour de la présidence de la Commission des Finances, mais aussi des vice-présidents, le RN obtient pour la première fois deux sièges sur six, grâce à des voix de la majorité présidentielle. Dialogue de sourds en vue et une composition inédite de l'hémicycle, qui oblige le président de la République à remanier son gouvernement. Le remaniement devrait avoir lieu lundi matin.