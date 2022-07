Partie de campagne - Épisode 35 : projet de loi sur le pouvoir d'achat, la sérénité du débat est-elle assurée ?

À l'extérieur de l'Hémicycle, la Nupes organise un faux mariage entre le président et Marine Le Pen pour dénoncer une proximité entre élus de la majorité et ceux du RN. Dans l'Assemblée, l'ambiance est surchauffée. Près d'1h30 de discours pour la cheffe du gouvernement et des mots répétés en boucle. Le mot "Ensemble" sera prononcé 25 fois au total et "compromis" une dizaine de fois.