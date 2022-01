Partie de campagne, l'épisode 16 : semaine de réconciliation ou de trahison pour les candidats à l'Élysée ?

Pendant ce temps, samedi à Cannes (Alpes-Maritimes), ce n'est pas encore la montée des marches mais un ralliement mis en scène façon blockbuster. Gilbert Collard, poids lourd du Rassemblement national, rejoint Éric Zemmour. Devant plus de 4 000 militants, le candidat n'a plus qu'une formule à la bouche. Et pour séduire la droite, quoi de mieux que d'afficher son soutien à la police vendredi à Antibes (Alpes-Maritimes). Éric Zemmour veut assouplir les règles de la légitime défense.