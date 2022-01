Partie de campagne, l'épisode 17 : Marion Maréchal envisage de rejoindre Éric Zemmour

Et quand il y a un psychodrame au rassemblement national, difficile de cacher sa jubilation. Après un passage à vide, Éric Zemmour espère enclencher une nouvelle dynamique. L'électorat rural est sa cible cette semaine. Lui aussi sait faire campagne avec le carnet de chèques. Pendant ce temps, sur les marchés, une autre campagne plus discrète se déroule. Pas facile de défendre un bilan. Alors, ces militants de la majorité ont un nouveau tract, sans aucune référence et avec des prénoms, mais pas celui d'Emmanuel Macron.