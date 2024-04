Partie de campagne : Marie Toussaint invitée du 20H de TF1

Face à l'urgence climatique, Marie Toussaint estime que l'heure n'est plus au compromis, que les bonnes volontés ne suffisent plus. Faut-il passer à une phase de contraintes et de sanctions juridiques ?

"L'heure n'est plus au compromis, c'est vrai, surtout plus aux grands discours qui ne sont pas suivis d'actes. Là, on a un texte qui n'était effectivement pas assez ambitieux. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que, pour tenir les objectifs de l'Accord de Paris, l'Union européenne est censée réduire ses émissions de 70% d'ici 2030. Donc 55%, on en est loin", estime Marie Toussaint.

"Et puis surtout, l'Union européenne n'a mis sur la table ni plan de financement pour financer notamment l'investissement, la transformation de l'industrie, de l'agriculture ou de transports, ni accompagnement pour les populations. Donc la contrainte, oui, moi, je veux la mettre là où ça pollue, c'est-à-dire sur les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Il y en a qui le joue, mais sur celles qui continuent à tirer de l'argent en détruisant la planète, ça, il faut que ça s'arrête", poursuit-elle.

Sur la transition écologique qui coûte très cher, la tête de liste EELV aux élections européennes propose de mettre en place d'une TVA verte. "Aujourd'hui, vous avez les couches à prix moyen, environ 50 euros par mois. Mais il faut payer beaucoup plus cher si vous voulez une couche faite en Europe et sans perturbateurs endocriniens. Moi, j'aimerais qu'on arrête de mettre des produits toxiques sur les fesses de nos bébés. Et donc cette TVA verte, elle permettrait de baisser le prix de ce qui est fait en Europe, baisser le prix sur ce qui est bon pour la planète. Ça soutiendrait nos entreprises et ça permettrait de créer de l'emploi", explique-t-elle.

