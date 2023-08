Pas de caméras ou de téléphones… Macron reçoit les chefs de partis ce mercredi dans un "format inédit"

Une "format inédit". Emmanuel Macron réunit ce mercredi les principaux chefs de partis à Saint-Denis avec l'ambition affichée de trouver des "voies" pour faire "avancer" le pays, au-delà des clivages politiques, en l'absence de majorité absolue. Cette "initiative populaire d'ampleur" promise par le chef de l'État avant la pause estivale vise à bâtir "ensemble" des textes législatifs et ouvrir la voie, "le cas échéant", à des référendums, selon la lettre d'invitation présidentielle envoyée le week-end dernier.

La rencontre au sommet débutera à 15h et se tiendra à huis clos entre le président et les chefs de partis réunis autour d'une table, un format "inédit" selon l'entourage du chef de l'État. Aucun conseiller ou collaborateur ne sera présent et aucun dispositif n'est prévu pour la presse qui pourra uniquement filmer les allées et venues à l'extérieur du lieu de rendez-vous. Les portables devraient être interdits et laissés à l'extérieur de la salle de réunion, selon nos informations.