Philippe Poutou, comment fait-il campagne ?

Une salle louée quelques centaines d'euros, une façon aussi de faire de la politique autrement, ce que revendique le NPA. "On voit un concert au stade de France ou voir un concert dans une petite salle avec le même artiste, il se passe beaucoup plus de chose dans une petite salle. Quand on dit ça, on ne revendique pas les petits meetings non plus", s'est exprimé le candidat à la présidentielle.