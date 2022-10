Plan de sobriété : quelles mesures pour passer l'hiver ?

Autres volets du plan, ils concernent cette fois les entreprises. Les restaurants, les hôtels, les boutiques vont devoir baisser la température du chauffage à 19°C, voire 17°C en cas de tension sur le réseau électrique. Et pour ne plus gaspiller de l'électricité, les magasins vont devoir éteindre leur enseigne entre 1h et 6h du matin. Pour les particuliers, il n'y a pas de mesure contraignante. À la place, un encouragement à privilégier le covoiturage. D'ici peu, chaque personne qui s'inscrit sur une plateforme touchera un bonus de 100 euros.