Tollé à l’Assemblée nationale : la séance suspendue après des propos racistes d’un député RN

Le racisme en plein hémicycle. Ce jeudi, lors des questions au gouvernement, le député LFI Carlos Martens Bilongo avait la parole et interpellait l'exécutif sur la situation de migrants en Méditerranée quand a été entendue une phrase raciste. Alors qu'il s'exprimait, on a pu entendre "qu'il retourne en Afrique" ou "qu'ils retournent en Afrique". Des propos prononcés par un député Rassemblement national, qui ont provoqué un tollé et poussé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à suspendre la séance.

