Polémique Oudéa-Castéra : la ministre se dessaisit des dossiers liés à l'école Stanislas, où sont scolarisés ses enfants

L'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra a fait savoir qu'elle ne serait pas responsable des questions liées à l'école Stanislas. Cet établissement privé est l'endroit où sont scolarisés ses enfants. Il est accusé de "dérives" dans un rapport officiel remis au ministère de l'Éducation nationale.

Lever tout soupçon de compromission. Confirmant une information de BFMTV, l'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra a fait savoir à l'AFP que la ministre a demandé au chef du gouvernement de pouvoir "se déporter des actes relatifs" au collège Stanislas, école où sont scolarisés ses enfants et accusée de "dérives" dans un rapport d'inspection de l'Éducation nationale de l'été dernier.

Gabriel Attal a accepté cette demande qui prend effet immédiatement. Les dossiers liés à l'établissement seront désormais traités par les services du Premier ministre. Amélie Oudéa-Castéra se dessaisit, suivant "une préconisation formulée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique", a fait savoir son entourage à LCI.

"Un plan d'action"

Le rapport de l'Éducation nationale publié mardi par Mediapart relève notamment "des dérives dans l'application du contrat d'association" de l'établissement avec l'État. Dans le collimateur des inspecteurs : des cours d'instruction religieuse présentés comme "obligatoires", ce qui est contraire à la loi, dans lesquels des intervenants auraient tenu des propos homophobes, anti-avortement ou fait la promotion des thérapies de conversion. Autres griefs : des manquements dans l'application des programmes officiels sur l'éducation à la sexualité et plus généralement une "préoccupation constante de l'apparence du corps féminin".

Pour sa défense, la nouvelle ministre de l'Éducation a assuré que ce rapport avait "été commandé en février 2023, et bouclé début août 2023". "Et aussitôt Gabriel Attal (alors ministre de l'Éducation) a demandé au rectorat et à l'inspection générale de suivre un plan d'action qui fait presque 15 mesures", a-t-elle déclaré sur France 2. La direction de cet établissement huppé et le diocèse de Paris jugent eux que ce rapport ne valide pas les graves reproches relayés dans plusieurs récentes enquêtes journalistiques.

Nommée à la tête d'un super-ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques, la ministre est embourbée dans une polémique depuis des propos tenus dès le lendemain lors d'un déplacement avec Gabriel Attal. Ses motivations déclarées pour avoir transféré son fils ainé d'une école maternelle publique à l'école privée Stanislas, à savoir "des paquets d'heures pas sérieusement remplacées" dans le public, se sont révélées fausses, provoquant un véritable tollé.