Congés maternité, paternité, parental : quelles différences ?

Le congé parental diffère du congé maternité. Contrairement à ce dernier, il ne revêt aucun caractère obligatoire, mais ne peut pas être refusé par l'employeur. Le salarié doit néanmoins justifier d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Il permet aux parents qui le souhaitent de mettre leur carrière entre parenthèses jusqu'à un an, il est possible de le renouveler deux fois, et chaque période de renouvellement peut être plus longue ou plus courte que la précédente. Le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise est alors suspendu, bien qu'il soit également possible d'exercer son activité à temps partiel. Son indemnisation par la Caisse d'allocations familiales (CAF) est fixée à 428,71 euros s'il est total, soit la somme maximum.