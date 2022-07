Polémique : Emmanuel Macron a-t-il voulu favoriser Uber ?

Dès 2014, le PDG et trois autres dirigeants d'Uber se rendent dans son bureau à Bercy. Emmanuel Macron est à l'écoute. Les échanges vont se multiplier notamment lorsqu'un des services de réservations appelé “UberPop” est suspendu sous la pression du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Voici l'un de ces échanges : "Cazeneuve va faire taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et la bonne loi", a lancé Emmanuel Macron.