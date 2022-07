Policiers agressés à Lyon : le cafouillage de Gérald Darmanin

Problème : quelques minutes plus tard, le parquet de Lyon publiait à son tour un communiqué mettant totalement hors de cause l'individu visé par Gérald Darmanin. Une façon de lui dire qu'il aurait mieux fait de se taire, relève Éric Decouty. Mais comme il est difficile pour un ministre de perdre la face, Gérald Darmanin a de nouveau tweeté en disant : "En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause (...), cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte". Résultat : à l'erreur initiale s'ajoute la confusion.