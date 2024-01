VIDÉO - "Le parti du mensonge" : Emmanuel Macron lance la campagne des européennes contre le RN

À moins de cinq mois des élections européennes, Emmanuel Macron a lui-même lancé la campagne de son camp. Mardi soir, lors de sa conférence de presse, le chef de l'État a attaqué le Rassemblement national, en tête des sondages. "C'est le parti du mensonge et du transformisme", a-t-il lancé.

Emmanuel Macron (presque) en campagne. À l'occasion de sa conférence de presse organisée mardi soir, le chef de l'État a été interrogé sur le Rassemblement national, en tête des sondages pour les élections européennes (9 juin), et dont les deux principaux représentants - Marine Le Pen et Jordan Bardella - se voient déjà respectivement présidente de la République et Premier ministre en 2027. Il en a appelé à la "responsabilité collective" pour "s'attaquer à l'incohérence de leur programme".

Ce qui "nourrit" le Rassemblement national est notamment "une forme de sentiment de dépossession", a estimé le président de la République (voir vidéo en tête de cet article). "Beaucoup de nos compatriotes se disent que le pays ne marche plus, que l'on a tout essayé... mais que nous n'avons pas essayé le RN." Emmanuel Macron regrette ainsi que "tout le monde s'habitue" à un tel discours. Or, "plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est avant tout le parti de l'appauvrissement collectif", a-t-il déploré.

Le programme du RN, c'est le Frexit caché Emmanuel Macron

Le parti dirigé par Jordan Bardella est "le parti du mensonge, et cela continue de l'être", a fustigé le chef de l'État. "C'est le parti qui continue de vous dire que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. C'est le parti qui vous explique qu'il faut augmenter le Smic sans vous expliquer comment cela ne désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social. Si on ne s'attaque pas pied à pied l'incohérence de leur programme, les gens se disent qu'ils disent des trucs faciles. Mais l'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement."

Emmanuel Macron, qui a été opposé à deux reprises à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, a également dénoncé "le parti du transformisme". En 2017, le FN (devenu RN) "était pour sortir de l'Europe et de l'euro", a-t-il rappelé. "Et maintenant, il est pour y rester, mais pour ne plus en respecter les traités. C'est le Frexit caché", a-t-il estimé. "C'est aussi l'appauvrissement de la France. Ces gens vous disent : 'je ne suis plus trop sûr de vouloir sortir de l'euro et de l'Europe comme naguère, mais nous ne respecterons pas les traités'. Vous connaissez des copropriétés dans lesquelles on continue de vous payer l'eau et le gaz alors que vous ne respectez rien ? C'est cela leur programme. Il faut le dire et se battre."

Si tout le monde s'habitue au RN, en disant qu'ils sont devenus sympathiques... Emmanuel Macron

Le chef de l'État est en outre revenu sur le rôle de l'Europe, dont les sièges au Parlement européen vont être remis en jeu en juin prochain, lors d'élections au cours desquelles le RN pourrait terminer largement en tête. "Dans un monde en bascule, face à la Chine et aux États-Unis, vous pensez qu'une France toute seule dans une Europe affaiblie est une bonne chose ?", a ainsi pointé Emmanuel Macron. "C'est cela le programme du Rassemblement national. Si tout le monde s'habitue, en disant qu'ils sont devenus sympathiques... On oublie tous de revenir au réel et à la réalité de leurs arguments."

"L'Europe du Rassemblement national, ce n'est pas celle qui vous permettra d'avoir les vaccins", a encore souligné Emmanuel Macron. "Pendant la crise du Covid-19, nous avons eu des vaccins dans notre pays parce qu'il y avait l'Europe. Nous avons pu faire un plan de relance parce qu'il y avait l'Europe. Nous pouvons aujourd'hui peser face à la Chine et aux États-Unis parce qu'il y a l'Europe. C'est l'inverse de ce que porte le Rassemblement national."

Le fond comme le ton, pas au niveau d'un président de la République Marine Le Pen

Emmanuel Macron, lui, s'inscrit plutôt dans la logique d'un "bloc central", qui rassemble "les démocrates, les républicains et les écologistes qui croient dans l'Europe". Un discours de tête de liste ? Si la liste de la majorité présidentielle figure en deuxième position dans les intentions de vote, la personne chargée de la conduire n'a toujours pas été officiellement désignée. Longtemps, le nom de Stéphane Séjourné, patron du parti Renaissance, a circulé. Sa nomination au ministère des Affaires étrangères laisse de côté cette hypothèse. En attendant, c'est bien Emmanuel Macron qui a porté le premier coup de la majorité dans cette campagne.

Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le Rassemblement national. Président du RN et tête de liste aux européennes, Jordan Bardella a fustigé sur France 2 un chef de l'État qui "enchaîne les numéros dans lesquels il se veut le beau parleur du déclin français". "Ses interventions se répètent sans que les Français ne voient de changements dans leur quotidien", a-t-il déploré. Marine Le Pen, elle, s'en est pris "au fond comme au ton" d'Emmanuel Macron mardi soir, "pas au niveau d'un président de la République".