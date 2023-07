VIDÉO - Après le maintien d'Elisabeth Borne, l'heure est aux ajustements

Élisabeth Borne reste à Matignon et a enchaîné les réunions ce mardi matin, comme si de rien n’était ou presque. Charge à elle désormais d’opérer quelques ajustements dans le gouvernement. L’actuelle photo de famille sera retouchée, mais no comment de la Première ministre en conférence de presse, et sourire un peu crispé de certains de ses ministres.