VIDÉO - En déplacement dans l'Hérault, Emmanuel Macron de nouveau accueilli de manière très mitigée

Dans ce collège de l'Hérault, Emmanuel Macron veut surtout parler école avec des annonces sur les salaires. Dès la rentrée prochaine, tous les enseignants verront leurs rémunérations augmenter de 100 à 200 euros, et aucun titulaire ne débutera sa carrière avec moins de 2000 euros nets par mois, pour pallier les difficultés de recrutement. "Les effets d'annonce, on connait. Les services publics, les hôpitaux, les profs, tout ça, on en a ras-le-bol", réagit un manifestant. Coût total de ces annonces sur l'éducation, près de trois milliards d'euros par an.