VIDÉO - "La défiance envers les institutions est extrêmement puissante" en France, juge Laurent Berger

Un dossier brûlant qui cristallise les tensions. Invité de LCI ce mardi, Laurent Berger a estimé que la réforme des retraites concentrait les difficultés que rencontre actuellement la France sur le plan politique et social. "Malgré une mobilisation énorme, historique, il n’y a pas eu de réponses" adéquates, juge-t-il. "Nous sommes dans une grave crise démocratique. Elle n’est pas de la responsabilité seule et entière du gouvernement. Je ne l’ai jamais dit et ce n’est pas ce que je pense, [...] c'est une conjonction de phénomènes", affirme le secrétaire général de la CFDT. "Nous sommes dans un pays où la défiance dans les institutions est extrêmement puissante. La réalité sociale est difficile. Je crois qu’il y a une société fracturée avec un sentiment d’invisibilité. Il y a une verticalité du pouvoir d’un côté et un parlement, de l’autre côté, où le spectacle donné est indigne", détaille-t-il.