PORTRAIT - Une semaine avec Olivier Dusspot, le ministre qui porte la réforme des retraites

Le ministre lui répond vendredi matin, dans un train qui file vers le sud de l'Hexagone. Et sa conclusion est claire : le gouvernement ne touchera pas aux 64 ans. "Si nous descendons plus bas, soit on n'arrivera pas à financer les nouveaux droits, soit on n'arrivera pas à équilibrer le système", explique-t-il à TF1 tout en estimant que cela "n'empêche jamais d'améliorer les choses". Olivier Dussopt doit désormais convaincre sur le terrain. Il a d'ailleurs récemment précisé aux syndicats que sa porte restait ouverte pour la discussion, et ce, pour toutes les semaines qui viennent.