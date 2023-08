Pour cette rentrée, le gouvernement met le paquet sur l'école

Le chef de l'Etat liste dans cet entretien au Point certains des grands chantiers qu'il a déjà menés et qu'il poursuivra : revalorisation des salaires des enseignants, poursuite du dédoublement des classes en grande section, CP et CE1, instauration d'une demi-heure de sport obligatoire chaque jour ou encore autonomie plus grande des établissements. Il veut redonner à l'école de l'autorité, rendre le temps de présence des élèves en classe plus important, particulièrement pour ceux en difficulté, en avançant le retour en classe à la fin août, et donner plus de sens et de cohérence aux programmes (en enseignant l'histoire de façon chronologique, dit-il, même si c'est déjà le cas).

Jeudi, face aux recteurs de l'école réunis à la Sorbonne à Paris, Gabriel Attal a confirmé que la France avait besoin "d'un choc des savoirs", qu'il souhaite décliner dès cette année via "la formation des maîtres, l'expérimentation de l'ouverture de collèges de 8h à 18h dans chaque académie ou encore la réintroduction en 1ère des mathématiques au sein du tronc commun". Surtout, il a parlé de laïcité, dont il leur fera "part de façon formelle et dans les tous prochains jours de la conduite à tenir pour la rentrée en la matière". "Nous allons devoir être fermes en la matière", a-t-il prévenu.

"Notre école est testée. Ces derniers mois, les tenues religieuses comme les abayas ou les qamis ont fait leur apparition dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc. Et nous allons faire bloc", a affirmé Gabriel Attal, qui pourrait se prononcer en faveur de l'interdiction du port de ces vêtements dans les établissements.