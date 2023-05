Pour ses six ans au pouvoir, Emmanuel Macron dit "merci" aux Français dans une lettre manuscrite

Il use généralement de tweets ou de vidéos pour s'adresser aux Français sur les réseaux sociaux. Pour célébrer les six ans, jour pour jour, depuis sa première élection à l'Élysée, Emmanuel Macron a cette fois opté pour un mot manuscrit et signé, publié via Twitter, Facebook, Instagram et TikTok pour "remercier" ceux qui l'ont amené au pouvoir.

"Merci à tous nos compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois", écrit le chef de l'État. "Depuis le premier instant de ces six années, je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général."