Pour tenir "le cap" de la relance du nucléaire, Macron réunit sa "cabine de pilotage"

Le 10 février 2022 à Belfort, Emmanuel Macron, en pleine campagne pour sa réélection, avait défini sa politique énergétique et révélait son changement de pied sur le nucléaire civil. Il proposait un vaste plan de relance de la filière, ainsi que le développement des énergies renouvelables, et une plus grande sobriété.

Le conseil de ce vendredi est un point d'étape pour faire respecter le calendrier de la construction promise de six nouveaux réacteurs et de petits réacteurs de type SMR. Des "arbitrages" et des "orientations" sont attendus à l'issue de la réunion, qui doit aussi lancer des "travaux" et "études" pour que le gouvernement puisse se prononcer sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants de 40 à 60 ans, comme le demande l'exploitant EDF. Un conseiller présidentiel a évoqué un "enjeu de mobilisation" de tous les acteurs de la filière pour s'assurer que les délais seront tenus.