"Priorité au travail" : Aurore Bergé assume que les chômeurs soient exclus de l'indemnité carburant

"On considère qu'à un moment, il faut donner une priorité au travail dans notre pays", affirme Aurore Bergé. Elle soutient par ailleurs que les demandeurs d'emploi sont "largement aidés sur les questions de mobilité", citant les aides pour acheter ou louer un véhicule ou pour obtenir des titres de transports et qui sont réservés à cette catégorie de la population. "Ce n'est pas comme s'il n'y avait aucune aide", juge-t-elle.

Elle a par ailleurs ajouté que les travailleurs ayant un véhicule électrique pourront aussi bénéficier de l'aide, sans préciser combien de temps cette indemnité carburant serait mise en place. Pour le moment, elle devrait être disponible début janvier et ça pour l'ensemble de l'année 2023. "C'est légitime d'accompagner celles et ceux qui sont les plus vulnérables", défend Aurore Bergé.